Jó reggelt!
2 órája
Külföldi szokás, szívből jövő pillanat
Minden nyáron hazalátogat New Yorkban élő barátnőm. A fia 12 éves, tud valamennyire magyarul, de a szokásokat nem igazán érzi magáénak. Így most is, amikor találkoztunk a nagyfiú azonnal megölelt, úgy igazán. Mint az amerikai filmekben. Természetesen csak egy puszi járt mellé, ahogyan Amerikában szokás. Bár idegen tőlem ez az üdvözlés, de annyira szívből jövő volt, hogy még utána is sokáig mosolyogtam. Néha jó, ha egy kicsit kizökkenünk a megszokottból. Egy ölelés, egy puszi – még ha nem is a mi szokásaink szerint történik – képes feldobni a napunkat. Egy kis amerikai filmes jelenet pedig csak színesítheti a nyárutó szürkébe hajló hétköznapjait.
