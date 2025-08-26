augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

2 órája

Külföldi szokás, szívből jövő pillanat

Címkék#szokás#ölelés#amerika#Jó reggelt!

Sebestyén Hajnalka

Minden nyáron hazalátogat New Yorkban élő barátnőm. A fia 12 éves, tud valamennyire magyarul, de a szokásokat nem igazán érzi magáénak. Így most is, amikor találkoztunk a nagyfiú azonnal megölelt, úgy igazán. Mint az amerikai filmekben. Természetesen csak egy puszi járt mellé, ahogyan Amerikában szokás. Bár idegen tőlem ez az üdvözlés, de annyira szívből jövő volt, hogy még utána is sokáig mosolyogtam. Néha jó, ha egy kicsit kizökkenünk a megszokottból. Egy ölelés, egy puszi – még ha nem is a mi szokásaink szerint történik – képes feldobni a napunkat. Egy kis amerikai filmes jelenet pedig csak színesítheti a nyárutó szürkébe hajló hétköznapjait.

kisfiú megölel egy nőt
Jóleső ölelés 
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu