Éppen minden jó, távol a taposómalomtól

Mester-Horváth Nikolett

Végre lefoglaltuk a nyaralásunkat a férjemmel. Azóta egészen más lelki állapotban vagyok, mint korábban. Megnyugtat és feltölt a tudat, hogy belátható időn belül a jól megérdemelt pihenésünket tölthetjük. Ilyenkor már hallom a tenger morajlását, érzem a finom homokszemeket a lábujjaim között. Alig várom, hogy egy árnyékos helyen, a pálmafák alatt kezembe vegyek egy jó könyvet, és élvezzem a pillanat nyújtotta örömöket. Azt, hogy ott és akkor éppen minden jó. Ezért az érzésért is szeretek elutazni, kiszakadni a hétköznapok taposómalmából. Hálás vagyok, amiért megengedhetjük magunknak, hogy ilyen érzéseket élhessünk át.

Éppen minden jó, távol a taposómalomtól
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

