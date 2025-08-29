1 órája
A nyár végének hangulatvilága
Valami van a levegőben – valami furcsán ismerős érzés így augusztus utolsó napjaiban. A nyár vége olyan, mint amikor a buliban már felkapcsolják a villanyt: mindenki még mosolyog, de tudja, hogy lassan ideje hazaindulni. A napok még melegek, de az esték már nem kíméletesek, és a flip-flopot lassan felváltja a zárt csuka.
A természet is próbál jelezni, csak épp nem túl finoman. A nyár vége ott lapul a reggeli harmatban, a rövidülő nappalokban, és abban, hogy a dinnyék már nem olyan lédúsak, mint júliusban. A fák levelei mintha kicsit morcosabb zöldet öltenének. Olyan ez, mintha maga az évszak is sóhajtana egy nagyot: „na jó, ennyi volt, jöhet az ősz”. És mi is sóhajthatunk bent a lakásban, hogy már nem elég csak a pléd, jól jön a paplan is.
Nyár vége – jöhetnek a határidők és az új évad
Persze a hangulatunk sem ússza meg a változást. A laza, „még van idő mindenre” hozzáállást hirtelen felváltja a „jaj, mindjárt suli/munka/határidő” érzés. Az ember egyszerre nosztalgiázik a nyár legjobb pillanatain, és próbál – remélhetőleg nem görcsösen, de összeszedetten – a jövőre fókuszálni, egyre jobban visszarázódni a (házi)feladatok, értekezletek világába. Ez az időszak olyan, mint egy lassú átállás a fesztiválhangulatból a szorgos hétköznapokra: kicsit fáj, de valahol mégis szükséges.
És ha belegondolunk, ez az egész nyár vége mizéria valójában elég menő dolog. Hiszen minden nagy buli után kell egy jó sztori, és a nyár pont ezt adja: tele van élményekkel, amiket szeptembertől elmesélhetünk. Így hát nem kell szomorkodni, inkább tekintsünk úgy rá, mint az év „szezonfináléjára”. Az ősz pedig csak a következő évad nyitánya.
