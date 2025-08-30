augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Olyan, mint a pizza széle

Sebestyén Hajnalka

Két nap és kezdődik az iskola. Elnézem az utcánkban lévő iskolás korúakat, semmi jele, hogy ezen izgulnának. Ugyanúgy sötétedésig kint vannak, megy a rollerezés, bandázás. Miért is lenne másképp? Az utolsó pillanatig élvezik a szünetet. „Mert aztán vége a jó világnak!” Hányszor hallhattuk mi is ezt régen, és tuti ugyanúgy utáltuk, ahogyan ők, ha most meghallják. Pedig sok minden változott azóta, de mégsem. A szülők ma is mondogatják: Ideje visszazökkenni a valóságba! Remélem, idén jobban odafigyelsz! És még hasonlók. Inkább engedjék lazulni őket. A nyár utolsó percei olyanok, mint a pizzaszélek: már nem a legizgalmasabbak, de még mindig jólesnek.

startol az iskola
A nyár utolsó percei olyanok, mint a pizzaszélek: már nem a legizgalmasabbak, de még mindig jólesnek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Címkék#nyár#szünidő#iskolakezdés#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu