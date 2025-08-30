Olyan, mint a pizza széle

Két nap és kezdődik az iskola. Elnézem az utcánkban lévő iskolás korúakat, semmi jele, hogy ezen izgulnának. Ugyanúgy sötétedésig kint vannak, megy a rollerezés, bandázás. Miért is lenne másképp? Az utolsó pillanatig élvezik a szünetet. „Mert aztán vége a jó világnak!” Hányszor hallhattuk mi is ezt régen, és tuti ugyanúgy utáltuk, ahogyan ők, ha most meghallják. Pedig sok minden változott azóta, de mégsem. A szülők ma is mondogatják: Ideje visszazökkenni a valóságba! Remélem, idén jobban odafigyelsz! És még hasonlók. Inkább engedjék lazulni őket. A nyár utolsó percei olyanok, mint a pizzaszélek: már nem a legizgalmasabbak, de még mindig jólesnek.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció