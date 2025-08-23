1 órája
Mit főzzek ma? – Egy örökös kérdés minden háziasszony fejében
Kevés dolog okoz akkora fejtörést a mindennapokban, mint ez a látszólag egyszerű kérdés. Mit főzzek ma? Jó lenne, ha gyorsan elkészülne, tápláló lenne, finom is persze – és a legfontosabb, hogy mindenki jóízűen egye. Mert nincs is jobb érzés annál, mint látni, ahogy a család egy asztal köré gyűlik, és elégedetten kanalazza az ételt, amit mi készítettünk.
Mit főzzek ma? Minden háziasszony nagyon jól tudja, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása nem kis feladat. Az igények különbözőek, az idő szűkös, az energia véges. Mégis, minden egyes nap megszületik a döntés. Néha könnyedén, máskor fáradtan, esetleg kicsit bosszúsan, de valahogy mindig sikerül. Mert egy anya a gondoskodását nemcsak szavakban, hanem ízekben is kimondja. A főzés sokunknak a szeretet egyik legszebb nyelve.
Közös tervezés, könnyebb hétköznapok
Milyen sokat számít, ha ezt a terhet nem egyedül visszük! Amikor a családtagok ötletelnek, segítenek, együtt tervezzük meg a heti menüt – akkor már nem is tűnik olyan nehéznek. Egy előrelátóan megírt bevásárlólista, néhány időben beszerzett alapanyag, és a hét közepén sem tűnik olyan ijesztőnek a kérdés: mit főzzek holnap?
Onnantól már csak azon múlik minden, mikor fér bele az időbe: ki reggel, ki este áll neki a főzésnek, de a szándék mindig ugyanaz – adni valami jót. Egy tál meleg étellel kifejezni azt, amit néha kimondani nehéz: fontos vagy nekem.
Amikor az otthon is munkahely
Akik otthonról dolgoznak, mint például mi, újságírók, talán rugalmasabban osztják be a napjaikat, de ez sem mindig jelent előnyt. A határok elmosódnak a munka a házimunka között, és mire észbe kapunk, elrepült a nap, az ebéd meg sehol.
Ilyenkor jön a menürendelés. Szerencsére Kiskunfélegyházán több lehetőség is van, de az igazság az, hogy nem mindig azt kapjuk, amit reméltünk. Van, hogy csalódunk, és megfogadjuk: legközelebb inkább főzünk. Aztán persze néha mégis engedünk a kényelem csábításának.
Egy falat emlék, egy kanálnyi szeretet
És mégis – ezeknek a rendelt ebédeknek is megvan a maguk kis ajándéka. Mert bármennyire is motoszkál bennem a lelkiismeret-furdalás, ha nem jutott időm főzni, de amikor valaki az asztalnál megjegyzi: „anya főztje azért sokkal finomabb” – akkor hirtelen minden a helyére kerül és minden egyes főzéssel töltött perc értelmet nyer. Mert ezek a percek nemcsak ételek, hanem emlékek is – illatokkal, ízekkel, szeretettel átszőve.
Sokaknak lesz megkönnyebbülés: szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát
Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!