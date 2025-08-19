Sokan a biciklizésért, gördeszkázásért és futásért vannak oda, ha sportról van szó, bár én görkorcsolyázni szeretek legjobban. Valahogy megvan a szabadsága – nem kell felszállni, leszállni, lezárni és felüdít siklani vele a város utcáin. Bár az egyik kedvenc sportom, az utóbbi időben kissé elhanyagoltam, munka után csak pihenni vágytam, hétvégéken pedig egyszerűen mindig közbejött valami. Tegnap azonban úgy döntöttem mély vízbe dobom magam és gurulok egyet.

Ha mély vízbe dobják az embert, gyorsan kiderül, mennyit felejtett

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Előkerestem a szekrényből, leporoltam, felcsatoltam és nekivágtam az útnak, mintha minden a régi lenne. Pár lépés után azonban rájöttem, kicsit berozsdásodtam, ingatag lábakon álltam és az út is valahogy hosszabbnak tűnt, mint kellett volna. De hát mély vízben tanul meg – vagy tanul újra – leggyorsabban úszni az ember.

Mély vízbe hajítottam saját magamat

Ekkor jöttem rá, hogy el kell hoznom a biciklit a városból, pár napja ott maradt lezárva, így hát elgurultam érte. Pont utamba került egy fagyizó is, gondoltam, mikor, ha nem most? Beugrottam egy gombóc pisztáciáért. Ekkor hívtak otthonról, hogy siessek, nemsoká megérkeznek a vendégek. Vettem még egy mély levegőt és megindultam – a görkorcsolyán, egyik kézben biciklivel, másik kézben fagyival. Már pont nagy nehezen hazaértem volna, amikor látom az utcában, hogy kiszökött a szomszédunk kutyája és morogva, csaholva, vicsorogva üldözőbe vett. A jó ég se tudja hogy, de leráztam.

Amikor hazaértem, azt hittem, megmoccanni sem tudok. Úgy gondoltam, csak gurulok egyet, és mi lett belőle? Kész tornászmutatvány, biciklivel, fagyival, kutyaüldözéssel. De a kezdeti rozsda lekopott rólam. Lehet, hogy van jó oldala is, ha mély vízbe dobják az embert.