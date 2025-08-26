augusztus 26., kedd

Kettőt pislogtunk, és már itt is az ősz

Valahogy minden évben ugyanaz az érzés kerít hatalmába: augusztus 20-a után a nyár hirtelen megfárad, összeszedi a holmiját, és lassan visszavonul.

Orosz Fanni Flóra

Mintha a természetnek is lenne egy belső órája, ami tudja, hogy mostantól már nem a forró délutánoké, hanem a hűvösebb estéké a főszerep. Bár az időjárás még erre a hétre ígér egy kis meleget, az ember már érzi a változást: a reggelek csípősebbek, a naplemente korábban kúszik az ég aljára, és valahogy a levegőnek is más az illata.

a medence alig lett kihasználva, közeleg az ősz,
A kertben áll a frissen vásárolt medence, de a hűvös napok miatt alig volt idő kihasználni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az utcákon egyre több a pulcsi, a hosszú nadrág, a fagyis pultok lassan kiürülnek, átveszi a forró kávé és a tea. A kerti sütögetések is ritkulnak, pedig milyen jókat ültünk kint a nyári estéken! Mostanra a grillsütő és a kerti bútor is pihenőre vonul, ahogy mi magunk is készülődünk a bekuckózós időkre.

Medence helyett uszodabérlet?

Idén különösen vártam a nyarat, mert hosszú spórolás után végre megvettük a medencét. Hozzá minden kelléket beszereztünk, hogy a víz mindig szép tiszta maradjon. Büszkén néztem, ahogy ott állt a kertben, készen arra, hogy hűsítő menedék legyen a legforróbb napokon. Aztán mintha csak tréfát űzött volna velünk az időjárás: hol borult, hol szeles, hol épp olyan hűvös volt, hogy az ember inkább takaróba burkolózott, mintsem vízbe merült volna. Sokszor azon kaptam magam, hogy számolgattam: talán egy uszodabérlettel jobban jártam volna, legalább ki tudtuk volna használni minden hétvégén.

Azért valahol szép is ez a ciklikusság. A nyár mindig gyorsan elsuhan, az ősz beköszönt, de mi tudjuk: jövőre újra visszatér. És ha egyet pislogunk, talán már megint ott találjuk magunkat a medence partján.

 

