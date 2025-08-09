Lehetőségek és esélyek

Már korán elkönyveltem magamban, hogy olyan lesz később a munkám, amit biztos, hogy nem fogok szeretni. Sokszor elkeseredetten gondoltam rá, hogy mi lesz belőlem, mert semmiben sem éreztem magam kimagaslóan jónak, és mindent, amiben rögtön nem voltam az első hét után profi, feladtam. Legyen az akár sport, hangszer vagy bármilyen hasonló kihívás, sokszor nem gondoltam bele, hogy megvan a fejlődésnek is a folyamata, így nem lehetek valamiben rögtön a legjobb.

Élni kell a lehetőséggel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ott kezdődtek mindig a problémák, hogy másokhoz hasonlítottam magam, akár olyanokhoz is, akik már tapasztaltak azon a területen. A hozzáállásom miatt kilátástalan lettem annak tekintetében, hogy valami különlegeset csinálják, és nem mellesleg az egyetemen is sokszor azt hangsúlyozták, hogy szinte lehetetlen a média területén elhelyezkedni.

Élni a lehetőséggel

Miután végleg elengedtem a gondolatát is annak, hogy valami izgalmasat csinálhassak, akkor jött az újságírás lehetősége, amiről az egyetemen csak álmodni mertem volna. Ezután kiderült, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem tényleg fel is vettek, és csinálhatom mégis azt, amit szerettem volna. Eddigre már szerencsére megtanultam, hogy legyek türelmesebb magammal, ha új feladatokról van szó. Azt kívánom, bárcsak előbb jött volna meg az eszem a magabiztosság és kitartás terén, amihez csak annyi kellett volna, hogy merjek kicsit nagyobbat álmodni.