A külföldi lét nagyon hívogató, de a magyar stílus nem pótolható

A magyar életstílust sehol máshol nem lehet megtalálni, bármennyire is keresné az ember.

Brockmeyer Sophie Isabella

Apukám német, anyukám magyar, így egész életemben előttem lebegett a kérdés: melyik országban éljek. A német nyelvet nagyon jól beszélem, ezért bármikor választhattam volna, hogy apukámmal külföldön, Németországban éljek. Valószínűleg ott könnyebb lett volna a megélhetés, mégis itthon maradtam. Már gimnáziumban és az egyetem kezdetén is sokszor próbálkozott apukám azzal, hogy rábeszéljen: folytassam a tanulmányaimat Németországban. Akkor azonban még nem voltam kész ekkora lépésre; egyszerűen nem volt hozzá elég bátorságom.

A magyar életstílust külföldön nem lehet megtalálni
Hiába hívogató a külföldi élet, a magyar stílust nem lehet pótolni
Külföldön vagy itthon?

Ma már viszont simán el tudnám képzelni, hogy ott éljek – ha a szívem nem húzna erősebben haza. Nem csak a családom, a barátaim és a frissen szerzett munkahelyem miatt, hanem azért is, mert itthon lenni más érzés. Az emberek közvetlenebbek, akár a jó, akár a rossz vélemény kifejtéséről van szó, és olyan életstílust követnek, ami bár nem mindig a legpraktikusabb, számomra pótolhatatlan élményt jelentene, ha csak évente kétszer találkoznék vele. Emellett a magyar ízek és tájak sem hagynának nyugodni.

Sokan vágynak külföldre, és ezt meg is értem, hiszen sok előnye van a külföldi létnek. Mégis úgy gondolom, hogy a magyar stílus és életérzés a legtöbb területen pótolhatatlan.

 

 

