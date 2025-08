Van olyan, hogy észreveszem magamon, hogy csakúgy panaszkodok arról, hogy ma reggel is milyen nehéz volt feljönni a lépcsőn, vagy hogy megint bevágtak kocsival elém a forgalom közepén, de ezek közül mesze a „kedvencem” minden nap megemlíteni, hogy ma is milyen meleg van, pedig egyébként annyira nem meglepő, hogy nyáron meleg van. Visszagondolva nem teljesen értettem, hogy egyáltalán ezekről miért beszélek? Végül kitaláltam, hogy azért, mert ha nincs miről társalogni, akkor ezek a témák mindig kapóra jönnek. Például buszon utazva valaki mellett, akit annyira nem ismersz jól, de mégis egymás mellé ültök, mert közepesen ismerősök vagytok egymásnak, ott már az egy perc csend is egy órának tűnik, és közben megjelenik a kínos csend.

Kínos csend, azaz egy perc a buszon beszélgetés nélkül

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A csendet sokszor a kommunikáció hiánya miatt visszautasításnak érezzük, vagy éppen annak, hogy nem vagyunk jó beszélgetőpartnerek, és ezen szorongunk... legalábbis én biztos. Szerencsémre viszont van az a pár ember az életemben, akikkel nem kínos szó nélkül ülni, és csak együtt nézni, hogy süt a nap, vagy esik az eső, és csak azon gondolkodni, hogy milyen jó is így együtt lenni, ahelyett hogy kierőszakolnánk magunkból, egy „jajj, de rossz nekem” gondolatot.