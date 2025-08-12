Jó reggelt!
54 perce
A piac lelke a kétkezi munkában rejlik
Nekem a kecskeméti piac mindig nagy kettősséget mutat: az igazi helyi őstermelők és a nagybaniról árut hozó árusok. Rövid időn belül rájöttem, kinél érdemes venni. Az őstermelőkkel, a kis hobbitermesztőkkel kedvesen el lehet beszélgetni, boldog mosollyal fogadják, ha visszatérő vásárlót köszönthetnek, és megköszönik a dicsérő szavakat terményeikre. A nagybanisoknak gyakran csak a dollárjelet látom a szemükben, mint a mesében Donald kacsának. Persze mindkét helyen lehet jó árut kifogni, de én már tudatosan kerülöm azokat, akik csak az üzletet látják benne. Magam is kertészkedem piciben, így megbecsülöm azokat, akik beleteszik a kétkezi munkát.
