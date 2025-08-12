augusztus 12., kedd

Klára névnap

Jó reggelt!

A piac lelke a kétkezi munkában rejlik

Címkék#Kecskeméti Piac#jó reggelt#üzlet#áru

Sebestyén Hajnalka

Nekem a kecskeméti piac mindig nagy kettősséget mutat: az igazi helyi őstermelők és a nagybaniról árut hozó árusok. Rövid időn belül rájöttem, kinél érdemes venni. Az őstermelőkkel, a kis hobbitermesztőkkel kedvesen el lehet beszélgetni, boldog mosollyal fogadják, ha visszatérő vásárlót köszönthetnek, és megköszönik a dicsérő szavakat terményeikre. A nagybanisoknak gyakran csak a dollárjelet látom a szemükben, mint a mesében Donald kacsának. Persze mindkét helyen lehet jó árut kifogni, de én már tudatosan kerülöm azokat, akik csak az üzletet látják benne. Magam is kertészkedem piciben, így megbecsülöm azokat, akik beleteszik a kétkezi munkát.

kecskeméti piacon gazdag a kínálat, a termelők visszavárják a vásárlókat,
A piac lelke a kétkezi munkában rejlik
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

 

