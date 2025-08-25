2 órája
Iskolakezdés
Augusztus végén valahogy minden háztartásban megváltozik a hangulat. A gyerekek az iskolakezdés miatt egyszerre szoronganak és izgatottak: vajon kihez ülnek az osztályban, milyen lesz az új tanár, és persze ott a legfontosabb kérdés – milyen hosszú lesz az első szünet? A szülők pedig sóhajtanak egy nagyot: túlélték – vélhetően logisztikai bravúrokat alkalmazva – a nyarat. Jöhet a kaotikus, mégis kiszámítható tanév.
Ez azonban nemcsak érzelmileg megterhelő. Az iskolakezdés anyagilag is komoly teher. Füzet, tolltartó, iskolatáska, tornafelszerelés. „Mindenből a legszebb kell” kívánságlista. Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, amikor egy közösség összefog a gyerekekért.
Kecskeméten az iskolakezdést a Varázstáska előzi meg
Kecskeméten évek óta hagyomány a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. A város lakói, vállalkozásai és civil szervezetei ilyenkor közösen gondoskodnak arról, hogy több száz gyermek ne szorongással, hanem mosollyal a táskájukban indulhasson neki a tanévnek. Idén is rengeteg segítő kéz mozdult, és sok-sok tanszer gyűlt össze – füzetek, ceruzák, tolltartók és iskolatáskák, amelyek igazi varázslatot jelentenek azoknak a családoknak, ahol minden apró segítség számít.
Az iskolakezdés nem csupán a kötelező tanórákról szól. Hanem arról is, hogy a gyerekek újra találkozhatnak a barátokkal, együtt nevethetnek a szünetben, közösen tanulhatnak valami újat. A város pedig ismét megélhette, hogyan fog össze egy közösség azért, hogy szebbé és könnyebbé tegyék a rászorulók mindennapjait. Minden szeptember egy újabb kihívás, de a közös élmények és az egymásra figyelés igazán emlékezetessé tehetik az indulást.
