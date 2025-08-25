Ez azonban nemcsak érzelmileg megterhelő. Az iskolakezdés anyagilag is komoly teher. Füzet, tolltartó, iskolatáska, tornafelszerelés. „Mindenből a legszebb kell” kívánságlista. Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, amikor egy közösség összefog a gyerekekért.

Hamarosan itt az iskolakezdés

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Kecskeméten az iskolakezdést a Varázstáska előzi meg

Kecskeméten évek óta hagyomány a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. A város lakói, vállalkozásai és civil szervezetei ilyenkor közösen gondoskodnak arról, hogy több száz gyermek ne szorongással, hanem mosollyal a táskájukban indulhasson neki a tanévnek. Idén is rengeteg segítő kéz mozdult, és sok-sok tanszer gyűlt össze – füzetek, ceruzák, tolltartók és iskolatáskák, amelyek igazi varázslatot jelentenek azoknak a családoknak, ahol minden apró segítség számít.

Az iskolakezdés nem csupán a kötelező tanórákról szól. Hanem arról is, hogy a gyerekek újra találkozhatnak a barátokkal, együtt nevethetnek a szünetben, közösen tanulhatnak valami újat. A város pedig ismét megélhette, hogyan fog össze egy közösség azért, hogy szebbé és könnyebbé tegyék a rászorulók mindennapjait. Minden szeptember egy újabb kihívás, de a közös élmények és az egymásra figyelés igazán emlékezetessé tehetik az indulást.