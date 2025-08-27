Mindenkinek nehéz az iskolakezdés

Az óvodában, ahova annó bekerültem, gyakorlatilag semmit sem tanítottak nekem, így az iskolát is teljesen felkészületlenül kezdtem. Mindössze azt tudtam, amit anyukám otthon tanított nekem. Szociálisan sem álltam a helyzet magaslatán: például már az első nap befeküdtem az asztal alá aludni, és nem nagyon foglalkoztam a többiekkel. Később is az alvás maradt a kedvenc tevékenységem az óvodában. Ennek fényében az iskolakezdés sem volt könnyű számomra.

Az iskolakezdés mindenkinek nehéz

Így az iskolában sem volt egyszerű először megismerkedni az osztálytársaimmal, de ennél még is sokkal nehezebb volt felfogni, amiket tanultunk. Ebben a helyzetben jött a türelmes megmentőm, azaz anyukám, aki addig próbálta belepaszírozni a tudást a fejembe, amíg végül meg nem értettem, hogy az egy meg egy az miért kettő.

Akkoriban persze nem tudtam ezt értékelni. Sőt, kifejezetten bosszantott, hogy az iskola után még otthon is tanulni kellett. Így nem gondolom, hogy bármikor igazán megköszöntem volna anyukámnak, hogy ennyire türelmesen rám fordította munka után az egész délutánját, és még a századik „de anya, én ezt nem értem” után is képes volt másféleképpen elmagyarázni a tananyagot. Ha most visszagondolok, világos: messze nem nekem volt nehezebb, hanem neki. Bármennyire is máshogy éreztem ezt akkoriban.

Ezért, az iskolakezdés előtt állva, gondoljunk vissza arra, hogy a tucatnyi áldozat mellett, amit értünk tesznek a szüleink, mennyi olyan cselekedetük van még, amit már el is felejtettünk, vagy éppen nem is gondolunk rá. Bizonyára sokkal több, mint amire egyáltalán emlékszünk.