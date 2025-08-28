3 órája
Iskolakezdés a nyári lazaság után
A nyári szabadság után nem könnyű egyik napról a másikra újra fegyelmezett napirendet követni, sem a gyerekeknek, sem a szülőknek. Az iskolakezdés minden évben nagy fordulópont a családok életében.
A nyár után mindig nehéz újra visszarázódni a tanév ritmusába. Az iskolakezdés a gyerekeknek hatalmas váltás: két hónapon át szabadabban éltek, később feküdtek, később keltek, sokat játszottak, utaztak, strandoltak. Nem voltak kötelező feladatok, nem kellett korán kelni és koncentrálni egész nap. Most pedig hirtelen ott a reggeli ébresztő hatkor, a kötött időrend, a házi feladatok, és az, hogy délután is teljesíteni kell. Nem csoda, ha sokan morcosak, fáradtak vagy épp kedvetlenek ilyenkor.
Szülőként fontos, hogy ne várjunk el túl sokat az első hetekben. Nem fog egyik napról a másikra menni a visszaszokás, és teljesen természetes, ha a gyerekek nehezebben koncentrálnak, ingerültebbek, vagy egyszerűen csak nyűgösebbek a megszokottnál. Ugyanígy a szülőknek is idő kell, hogy újra beleálljanak a reggeli készülődés, az uzsonnacsomagolás és a tanulásban való segítés rutinjába.
Érdemes fokozatosan alakítani a rendszert: először csak a lefekvési időt tolni vissza, aztán bevezetni kisebb tanulós feladatokat, közösen átismételni pár leckét. A nyárhoz képest óriási váltás a rendszeresség, de ha nem csak kötelességként tekintünk rá, hanem lehetőségként is – új barátokra, élményekre, tanulásra –, akkor a gyerekek is könnyebben megszeretik újra az iskolát. Az iskolakezdés tehát nem csupán a könyvekről és füzetekről szól, hanem arról is, hogy türelemmel, megértéssel kísérjük a gyerekeinket ezen az átmeneten.
