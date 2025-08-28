Iskolakezdés a nyári lazaság után

A nyár után mindig nehéz újra visszarázódni a tanév ritmusába. Az iskolakezdés a gyerekeknek hatalmas váltás: két hónapon át szabadabban éltek, később feküdtek, később keltek, sokat játszottak, utaztak, strandoltak. Nem voltak kötelező feladatok, nem kellett korán kelni és koncentrálni egész nap. Most pedig hirtelen ott a reggeli ébresztő hatkor, a kötött időrend, a házi feladatok, és az, hogy délután is teljesíteni kell. Nem csoda, ha sokan morcosak, fáradtak vagy épp kedvetlenek ilyenkor.

Mindenkinek kihívást jelent az iskolakezdés

Fotó: shutterstock.com/illusztráció

Szülőként fontos, hogy ne várjunk el túl sokat az első hetekben. Nem fog egyik napról a másikra menni a visszaszokás, és teljesen természetes, ha a gyerekek nehezebben koncentrálnak, ingerültebbek, vagy egyszerűen csak nyűgösebbek a megszokottnál. Ugyanígy a szülőknek is idő kell, hogy újra beleálljanak a reggeli készülődés, az uzsonnacsomagolás és a tanulásban való segítés rutinjába.

Érdemes fokozatosan alakítani a rendszert: először csak a lefekvési időt tolni vissza, aztán bevezetni kisebb tanulós feladatokat, közösen átismételni pár leckét. A nyárhoz képest óriási váltás a rendszeresség, de ha nem csak kötelességként tekintünk rá, hanem lehetőségként is – új barátokra, élményekre, tanulásra –, akkor a gyerekek is könnyebben megszeretik újra az iskolát. Az iskolakezdés tehát nem csupán a könyvekről és füzetekről szól, hanem arról is, hogy türelemmel, megértéssel kísérjük a gyerekeinket ezen az átmeneten.