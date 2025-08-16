augusztus 16., szombat

1 órája

Hullócsillagok alatt ünnepeltünk

Címkék#csillag#jegyzet#hullócsillag#égbolt

Minden évben van néhány augusztusi este, amikor az égbolt különleges ajándékkal örvendeztet meg minket. Hullócsillagokkal szórja tele a nyár végi éjszakákat.

Vajda Piroska

Augusztus közepe nálunk nemcsak a Perseidák meteorraj csúcspontját jelenti, hanem a férjem születésnapját is. Így az ünneplés mindig különleges hangulatban zárul, egy takaróval a fűben, a csillagok alatt heverve, együtt lessük a sötét égbolt villanó csodáit, a hullócsillagokat.

Hullócsillagokat néz kér ember
Remek program lehet a hullócsillagok nézése
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kívánságok az ég felé

A gyerekekkel izgatottan számoljuk a lehulló fénycsíkokat. Minden egyes hullócsillagnál elcsendesedünk egy pillanatra, mert úgy tartják, ilyenkor kívánni kell. Egy titkos vágy, egy halk gondolat a szívünk mélyéről… hátha teljesül. Nem is a beteljesülés a legfontosabb ilyenkor, hanem az a pillanat, amikor igazán hiszünk benne.

Hiedelmek és csillagmesék

Ez a hiedelem egészen az ókori görögökig nyúlik vissza. Azt tartották, hogy amikor hullócsillag jelenik meg az égen, az istenek épp akkor néznek le a Földre, és ilyenkor könnyebben eljut hozzájuk az ember kérése, kívánsága. 

A tudomány csodája a hullócsillagok

A modern tudomány persze pontos magyarázatot ad a jelenségre: apró űrtörmelékek, úgynevezett meteoroidok lépnek be a Föld légkörébe, ahol a hatalmas sebesség miatt a súrlódás felizzítja őket, így születik meg a meteor, vagy ahogy mi nevezzük, a hullócsillag. 

A csillagzápor egyébként nem csupán egyetlen estére szól, még napokig, akár két hétig is gyönyörködhetünk ebben az égi játékban. Csak egy csendes hely kell hozzá, távol a város fényeitől, és egy kis türelem. Az égbolt ilyenkor megnyílik előttünk: a végtelen univerzum egyik legszebb arcát mutatja meg.

A végtelen égbolt tanítása

Van valami varázslatos ebben az élményben. A csillagok fénye időtlen, mégis mulandó. Ráébreszt minket arra is, milyen aprók vagyunk ebben a hatalmas világegyetemben, ugyanakkor emlékeztet arra, hogy minden pillanat számít. Ahogy egy meteor is csak néhány másodpercre gyúlik ki az égen, de örökre emlékezetünkbe vésődik – úgy mi is fényt hagyhatunk mások életében.

 

 

