A hullócsillag nem dolgozik helyettünk

Gyönyörű látvány és nagyszerű érzés hullócsillagot látni. Minden évben igyekszem elcsípni egyet-egyet. A családi házas övezetekben a nagy beépítettség miatt, csak az égboltnak egy szelete látható. Hiába fekszünk kint órákat, és kémleljük az eget, a szomszédokkal együtt, attól még nincs garancia rá, hogy látunk is. Idén nekem a „véletlenek” jöttek be, melyek ugyebár nincsenek. Sokkal inkább a hitem segített hozzá, mert hittem, hogy akkor is látni fogok, ha nem ülök kint órákat. Továbbra is imádom a hullócsillagokat, bár már nem kívánok semmit közben, mert tudom, hogy azok csak úgy nem teljesülnek. A célunkért tenni is kell, a csillag nem dolgozik helyettünk.

Gyönyörű látványt nyújtanak a hullócsillagok

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció