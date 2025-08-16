augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

A hullócsillag nem dolgozik helyettünk

Sebestyén Hajnalka

Gyönyörű látvány és nagyszerű érzés hullócsillagot látni. Minden évben igyekszem elcsípni egyet-egyet. A családi házas övezetekben a nagy beépítettség miatt, csak az égboltnak egy szelete látható. Hiába fekszünk kint órákat, és kémleljük az eget, a szomszédokkal együtt, attól még nincs garancia rá, hogy látunk is. Idén nekem a „véletlenek” jöttek be, melyek ugyebár nincsenek. Sokkal inkább a hitem segített hozzá, mert hittem, hogy akkor is látni fogok, ha nem ülök kint órákat. Továbbra is imádom a hullócsillagokat, bár már nem kívánok semmit közben, mert tudom, hogy azok csak úgy nem teljesülnek. A célunkért tenni is kell, a csillag nem dolgozik helyettünk.

hullócsillagokat néz egy ember
Gyönyörű látványt nyújtanak a hullócsillagok
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

 

Címkék#csillag#ég#hullócsillag#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu