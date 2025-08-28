Gyerekkorom tésztái a Hírös Héten

Kecskeméten, a Hírös Hét kistérségi kiállítása számomra mindig egy időutazás, azáltal, hogy a kisebb települések az élő hagyományaikat bemutatják. Visszarepítik a látogatókat a múltba. Idén a tésztakészítés ejtett rabul. A nyárlőrinci hölgyek, vélhetően több évtizedes tapasztalattal készítették a csiga tésztát, a bordázott kis deszkával és fapálcával. Csak néztem őket, és gondolatban visszatértem a gyerekkoromba. Családunk egy barátja, Kati néni mindig maga gyúrta a tésztákat. A csigatészta készítését nekem is megtanította. Igaz mi már bolti tésztát vásárolunk, de mai napig gyakran emlegetjük Kati néni tésztáit, és persze a nagy szemű nokedlijeit.

Fotó: Sebestyén Hajnalka