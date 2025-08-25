augusztus 25., hétfő

A helyi termelők támogatása mindannyiunk ügye

Digner Brigitta

Véleményem szerint Roszik Tamás példája tökéletesen mutatja, miért érdemes helyi termelőktől vásárolni. Nemcsak kiváló minőségű sárgadinnyét kínál, de a gyengébb minőségűt önzetlenül szétosztja a rászorulóknak. Ez számomra azt jelenti, hogy a helyi termelők nemcsak gazdaságilag, hanem emberileg is értéket képviselnek. A hazai termék frissebb, kevesebb szállítással jár, így környezetkímélőbb is. Ha tudatosan vásárolunk, nemcsak magunknak teszünk jót, hanem támogatjuk a helyi gazdaságot és munkahelyeket, ami hozzájárul a vidék fejlődéséhez és fenntarthatóságához. Tudatos vásárlással így mindannyian tehetünk a közösségünkért és a bolygónkért is.

Roszik Tamás Magyarország egyik legnagyobb sárgadinnye-termelője
Roszik Tamás nemcsak kiváló termelő és kereskedő, de jótékonyságból is mindig jelesre vizsgázik
Fotó: Bús Csaba

 

