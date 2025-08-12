Hármas ikrek születtek Kecskeméten – pelenkából sosem elég!

Néhány hete hármas ikrek születtek Kecskeméten. Már önmagában is csodálatos, hogy egy család egyszerre három apró csodával gazdagodott, de be kell vallani: ez nemcsak háromszoros öröm, hanem háromszoros feladat is. Pelenkából, popsitörlőből sosem elég, és a pihenés? Nos, az ilyenkor ritka, mint a nyugodt éjszaka egy újszülött mellett.

Hármas ikrek születtek Kecskeméten – így segíthetünk a családnak

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Én „csak” egy kisbabát nevelek, de pontosan tudom, milyen fárasztó tud lenni, amikor a baba páróránként anyát vagy apát igényel. Hárommal? Hát, az már gyakorlatilag a szülői ultramaraton. Ilyenkor a szülők teljes figyelme a kicsikre irányul, a kapcsolat, a házimunka, sőt, még a saját nevük felidézése is háttérbe szorul. És ez rendben is van – csak hát egy idő után mindenki vágyik egy kis szusszanásra.

Hármas ikrek mellett pihenni?

Mert persze nincs szebb annál, mint látni, ahogy ezek a csöppségek fejlődnek, nevetnek és szeretnek – ez minden fáradtságot felülír. De ha most egyetlen dolgot kívánhatnék a kecskeméti hármas ikres családnak, az az lenne: aludjanak egy jó nagyot! Mert ebben az időszakban már három óra egyhuzamban olyan luxus, mint másnak egy hét a Maldív-szigeteken.

És hogy mivel tudunk segíteni? Ha nem pelenkával vagy popsitörlővel, akkor talán egy kis figyelemmel, kedves üzenettel vagy akár egy tál meleg levessel. Mert bár a babaruhák aranyosak, a mosatlan edény is szaporodik, és egy szeretettel hozott rakott krumpli néha nagyobb kincs, mint egy játékpiramis. Szóval ha tehetjük, adjunk nekik egy kis „szülőmentesítő” időt – még ha csak fél óráról is van szó, ők azt garantáltan úgy fogják értékelni, mintha megnyerték volna a főnyereményt a szülők lottóján.