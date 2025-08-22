augusztus 22., péntek

Hamilton igazi szabadsága

Sebestyén Hajnalka

Imádom Hamiltont, a pályafutását, az egész személyiségét, egyéniségét, és azt is, ahogyan ő maga imádja a kutyáját. Most éppen még nyári szabadságukat tölthetik a Forma-1 pilótái, mindenki másképp töltődik. Sokan posztolják, éppen merre nyaralnak gyönyörű barátnőikkel. Hamilton posztjai ettől sokkal magasabb röptűek. Egy óriási előmarketinggel augusztus 8-án, a kínaiak szerint egyik legszerencsésebb napon debütált új alkoholmentes itala, egy másik posztban pedig nemes egyszerűséggel kiírta DNB, azaz Don’t Disturb. A képen Roscoe-val, a kutyájával látható, utalva arra, hogy ne zavarjatok minket. Így kell szabadságra menni és élvezni az életet.

hamilton
Az F1 brit világsztárja, Hamilton
Fotó: AFP  / AGIF

 

 

#Hamilton#Jó reggelt!#Forma-1

