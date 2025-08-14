Ma délután egy röpke videóhívás erejéig „leültünk” beszélgetni a nagypapámmal. Ő már igazi haladó szellemű nyugdíjas: nemcsak telefonál, hanem kamerán keresztül is beszélgetünk, így legalább látjuk egymást. A mai beszélgetésünk hamar a gasztronómia világába kanyarodott. Én lelkesen meséltem neki, hogy a hétvégén egy új kézműves hamburgerezőt próbáltam ki, ahol a bucik házi készítésűek, a hús omlós, a szósz pedig külön a ház specialitása. Nálam ezek a modern street food élmények számítanak a csúcsgasztronómiának, és ha egy igazi nápolyi pizzát ehetek, az maga a mennyország. Mekkora szerencse, hogy a férjem kitanulta már ezt a nemes mesterséget.

Hamburger vagy pörkölt? Generációtól is függ

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ő azonban nevetve rázta a fejét, majd kimondta a mondatot, ami szerinte minden vitát eldönt: „Pörkölt nélkül nem élet az élet.” A nagypapám számára a birkapörkölt a vasárnapi ebéd koronája, ahol a szaft gazdag, a hús omlós, és a paprika íze úgy csap arcon, ahogy csak a magyar konyha tudja.

Elgondolkodtam: vajon mennyire változott meg az emberek ízlése az elmúlt évtizedekben? A mai fiatalok sokszor a nemzetközi konyhák felé fordulnak, felfedezik a világ ízeit, míg a régi generáció számára az otthon íze mindig a magyaros fogásokban testesül meg. Lehet, hogy nekem a hamburger és pizza a csúcs, de a nagypapám szerint igazi boldogságot egy jó pörkölt ad.