Magával ragadt a benzingőz, ilyen a Forma-1 a boxutcából

Autóverseny rajongóként, idén kilenc éve, hogy elvégeztem az MNASZ sportbírói képzését. Bár az előző kerek évfordulóról lemaradtam, az évnyitó során együtt ünnepelhettem a kollégákkal, akik a 30. Formula-1-en nyújtott teljesítményükkel elnyerték az FIA 2015-ös év legjobb pályabírói csapatának díját. Akkor még csak gyakorlóként, elbeszélésekből ismerhettem a Forma 1 légkörét. Idén már más szemmel tekinthetem a 40. nagydíjat, melyre egy megújult Hungaroringen kerül sor.

Az első pillanatban magával rántott a Formula-1

Fotó: Saját fotó

2019-ben, pár év tapasztalatszerzés után aztán elérkezett a lehetőség, hogy én is a tagja legyek az MNASZ boxutcai csapatának. Bár minden posztnak megvan a maga bája, engem mégis a boxutca világa varázsol el – erről pedig a remek bírókollégák is gondoskodnak.

Örök élmény marad az első Formula-1

Nincs is jobb, mint megérkezni a még javarészt üres pályára, végigsétálni a boxutcán, ahol még vagy lehúzott garázzsal, vagy dolgos szerelőkkel találkozhatunk, kiintegethetünk a lelkes szurkolóknak, akik órákkal a verseny előtt már megérkeznek, majd az eligazítás után belekezdeni a munkába.

A covid alatt sem maradt el a Forma 1

Fotó: Saját fotó

Bár a televízión keresztül a bírók munkája sok esetben látatlan, de a boxban benne vagyunk a sava-borsában. A boxfalról ellenőrizzük, hogy a futamok rendben lefussanak, mindeközben csak centik és egy fal választ el minket a száguldó cirkusztól.

A csapatok is igen elnézőek, ha nem zavarjuk meg őket, így van lehetőségünk az ő monitorukon lévő adatokat is nézni. Annó Guillaume Rocquelintől egy mosolyt kaptam ekkor. Nem voltam ennyire pozitív Nico Hülkenberg számára, akinek sikerült az útjába állnom, miközben az formulaautókat csodáltam, ezt kihasználva pedig a futam előtt a német sajtó is elkapta egy interjúra.

Óriási adrenalinbomba a rajtceremónia

Fotó: Saját fotó



Mégis talán a legnagyobb adrenalinbomba a rajtceremónia. Végig figyelve a kiosztott pilótára, szemkontaktussal és kézmozdulatokkal, némán kommunikálva egymással egy esetleges rajtprobléma esetén, majd a versenyigazgatónak jelzést adva, hogy minden adott-e a rajthoz, kigyulladhat a zöld lámpa.