Szakadó esőben és tűző napon is élveztük a Hungaroringet

Elkezdődött a Magyar Nagydíj hétvégéje a Hungaroringen, és bár idén nem leszek ott élőben, az emlékek még mindig élesen megvannak. Három éve például olyan eső zúdult ránk, hogy a cipőmben halakat lehetett volna tenyészteni. Mindenem csurom víz volt, még az is, ami addig száraz maradt. Aztán jött a következő év, amikor a nap úgy sütött, hogy a szurkolók a sapkájuk alá is naptejet kentek. Tavaly kihagytuk, idén megint nem jön össze, de legalább most biztosan nem ázok bőrig, és a bőröm is csak a fotel huzatához tapad hozzá, nem a napon pirul meg. A Forma–1-futamot és az időmérőt tehát otthon, a hűs nappaliban nézem, kávéval a kézben, lábujjamat a ventilátor felé nyújtva.

Magyarországon a Hungaroringen 2025-ben 40. alkalommal vendégeskedik a Formula–1-es mezőny

Fotó: Illusztráció