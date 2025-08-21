augusztus 21., csütörtök

Tevék még nem tűntek fel, de a félsivatag csábíthatja őket

Tapodi Kálmán

Brit tudósok megállapításai sem kellettek ahhoz, hogy az idei év időjárását szeszélyesnek nevezzük. Korábban leginkább az április érdemelte ki ezt a jelzőt, és gyakran csak a naptár rémeként emlegették a „szelek havát”. Manapság már szinte minden évszak és hónap megkergült, a kései fagyok még virágkorukban „leszedték” a gyümölcsöket, vészes a csapadékhiány és az aszályt már a legszárazságtűrőbb növényeink sem bírják. Mindezt magyar kutatók állapították meg a Kiskunságban évek óta zajló folyamatokról. A jó hír, hogy megindult a vízpótlás a két nagy folyó közötti félsivatagban, ahol eddig még nem tűntek fel tevecsordák. 

ARichter Safari Parkban tevéket etetnek látogatók
Tevék a Richter Safari Parkban
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

 

 

#teve#csapadékhiány#aszály

