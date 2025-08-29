Átok ül az éttermeken?

Egy korszak zárul Kecskeméten: a Labirintus Pizzéria szeptember 15-én végleg búcsút int vendégeinek. A közel három évtizede működő hely rengeteg családi ünnepnek, baráti találkozónak és első randinak adott otthont. Nemrég a Három Gúnár és a Bagatell is lehúzta a rolót – mintha sorra tűnnének el a város ikonikus éttermei. Vajon tényleg „átok” ül a kecskeméti vendéglátáson, vagy egyszerűen csak a gazdasági nehézségek, a megemelkedett költségek és a változó szokások alakítják át a város éttermi világát? Egy biztos: ezek a helyek emlékek százait hagyják maguk után. És bár az ajtók bezárulnak, a történetek tovább élnek.

Búcsút int vendégeinek több kecskeméti étterem is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció