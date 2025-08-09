augusztus 9., szombat

Szavak helyett emojik

Orosz Fanni Flóra

Úton-útfélen azt hallom, hogy manapság már senki nem beszél. Az emberek gyors üzeneteket küldenek, szívecskék és lájkok helyettesítik a valódi kommunikációt. Persze, megértem, hogy a rohanó világban a „jó reggelt” helyett egy jól megválasztott napocskás emoji gyorsabban célba ér, de még mindig hiszek a szavak erejében. A magyar nyelv tele van olyan szép, kifejező kifejezésekkel, amik megérdemlik, hogy használjuk őket. Mert mi más adhatná vissza igazán az érzéseinket, mint a jól megválasztott szavak? Talán egy nap, amikor végre kipukkan ez a digitális lufi, amiben a napjainkat töltjük, majd újra megtanulunk beszélgetni.

Laptopon emojik
Az emojik szavak helyett
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

