Az első repülés varázsa

Ezen a nyáron olyan dolog történt velem, amit sosem felejtek el: életemben először ültem repülőgépen. Már a reptéren minden új volt számomra, a becsekkolás, a biztonsági ellenőrzés és a beszállás pillanata is, amikor már igazán elfogott az izgatottság. A felszállás pedig fantasztikus élmény volt. Ahogy elszakadtunk a földtől, és a város egyre inkább eltűnt alattunk… A testemet áthatotta egy addig ismeretlen, de annál különlegesebb szabadság érzése, ami mély nyugodtsággal töltött el. A felhők felett repülni olyan volt, mintha egy másik világba csöppentem volna. Egy életre szóló élmény lett, és biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó alkalom.

A felhők felett repülni olyan volt, mintha egy másik világba csöppentem volna

Fotó: Digner Brigitta