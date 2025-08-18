augusztus 18., hétfő

Az első repülés varázsa

Digner Brigitta

Ezen a nyáron olyan dolog történt velem, amit sosem felejtek el: életemben először ültem repülőgépen. Már a reptéren minden új volt számomra, a becsekkolás, a biztonsági ellenőrzés és a beszállás pillanata is, amikor már igazán elfogott az izgatottság. A felszállás pedig fantasztikus élmény volt. Ahogy elszakadtunk a földtől, és a város egyre inkább eltűnt alattunk… A testemet áthatotta egy addig ismeretlen, de annál különlegesebb szabadság érzése, ami mély nyugodtsággal töltött el. A felhők felett repülni olyan volt, mintha egy másik világba csöppentem volna. Egy életre szóló élmény lett, és biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó alkalom.

Jó reggelt, első repülés
A felhők felett repülni olyan volt, mintha egy másik világba csöppentem volna
Fotó: Digner Brigitta

 

Címkék#szabadság#repülés#élmény#repülőgép#Jó reggelt!

