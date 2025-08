Zárva tart a Cifrapalota

Néha egyetlen kapcsoló is elég ahhoz, hogy megálljon az élet – vagy épp az áramszünet, ami ma a kecskeméti Cifrapalotát bénítja meg. A múzeum előre nem jelzett áramkimaradás miatt ma zárva tart, és a gyerekeknek szóló Cifra Mesék foglalkozás is elmarad. Talán bosszankodunk, de van benne egy kis lecke is: mennyire természetesnek vesszük a villanyt, a működő rendszert, a nyitott ajtókat. Holnap már minden visszatér a megszokott kerékvágásba – addig pedig vegyünk egy nagy levegőt, és élvezzük a napot. Áram nélkül is lehet szép a reggel, és addig vegyünk vissza a tempóból, és próbáljuk meg látni azt is, amihez nem kell áram.

Áramszünet lesz a Cifrapalotában is

Fotó: Kecskeméti Katona József Múzeum / Illusztráció