augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Carpe diem!

Sebestyén Hajnalka

Még nyár van!!! Már néhány hete az üzletek polcaira belopóztak a halloweeni tökfigurák, az őszi kerti és lakásdíszek. Pislogtam és továbbmentem. De miért kell augusztus közepén már a karácsonyi díszeket is felsorakoztatni, égőket, asztali díszeket, színes karácsonyi boákat? Gyors léptekkel tovaléptem. Zsörtölődtem magamban, de rájöttem, felesleges. Aki erre vágyik már most, ahelyett, hogy élvezné a nyár utolsó rúgásait, hát tessék. Én maradok a medencézésnél, grillezésnél, az esti teraszozásnál. Megélem a jelen nyújtotta lehetőségeket. Az őszi díszek jöhetnek majd októberben, a karácsonyiak meg decemberben. De addig Carpe diem, élek a mának.

Carpe diem!
Carpe diem, élek a mának!
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

Címkék#ősz#nyár#halloween#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu