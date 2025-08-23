Még nyár van!!! Már néhány hete az üzletek polcaira belopóztak a halloweeni tökfigurák, az őszi kerti és lakásdíszek. Pislogtam és továbbmentem. De miért kell augusztus közepén már a karácsonyi díszeket is felsorakoztatni, égőket, asztali díszeket, színes karácsonyi boákat? Gyors léptekkel tovaléptem. Zsörtölődtem magamban, de rájöttem, felesleges. Aki erre vágyik már most, ahelyett, hogy élvezné a nyár utolsó rúgásait, hát tessék. Én maradok a medencézésnél, grillezésnél, az esti teraszozásnál. Megélem a jelen nyújtotta lehetőségeket. Az őszi díszek jöhetnek majd októberben, a karácsonyiak meg decemberben. De addig Carpe diem, élek a mának.

Carpe diem, élek a mának!

