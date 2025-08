Kecskeméten a besurranós tolvaj egy ismerősömhöz is betévedt. A kár jelentős, az ijedtség pedig még annál is nagyobb. Lehet, hogy az éjszaka leple alatt pakolta össze az értékeket, de az is lehet, hogy nappal, amikor senki sem volt otthon. Egyik sem megnyugtató, de ha választani kellene, a nappali betörés egy fokkal kevésbé rémisztő. Hogyan dolgozza fel az ember, hogy miközben alszik, valaki a feje felett jár-kel, és viszi, amit csak tud? Mégis, az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, milyen fontos a biztonság, az elővigyázatosság, az egymásra való odafigyelés. Ezek után egy jó szomszéd aranyat érhet, ha már a tolvaj elvitte a valódi aranyat.

Egy jó szomszéd aranyat érhet, ha vinnék az értékeinket

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció