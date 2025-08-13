Amikor a jobb kéz csak asszisztál

Ma a balkezesek világnapját ünnepeljük, vagyis azt a 10 százalékot, akiknek a jobb kéz leginkább csak dísznek van. Én magam is büszke tagja vagyok a klubnak, bár a „kétbalkezes” jelzőt többször kaptam már, mint akármilyen másik jelzőt az életben. Igen, néha kiejtek ezt-azt a kezemből, leverek egy bögrét, vagy a bal kezembe teszem a jobbkezes ollót, de ez nem ügyetlenség, ez művészi gesztus! Hiszen a történelem legnagyobb zsenijei között ott van Da Vinci, Van Gogh, Einstein, sőt Mozart is. Szóval, ha legközelebb mellélövök a sószóróval, jusson eszünkbe: lehet, hogy épp kreatív energiák szabadultak fel, csak kicsit rendhagyó módon.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció