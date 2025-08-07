26 perce
Balaton: szabadságon, szabadon
Sokan már a június-júliusban kaptak az alkalmon, hogy nyaralni menjenek, de végre rám is sor került. És ismét rájöttem, a Balaton egy életérzés.
A nyár utolsó hónapjának elején én magam is eljutottam végre a pontra, hogy nyaraljak egyet – a családdal elutaztam a Balatonra. Kikapcsolódni. Felkelni reggel és csak filmet nézni, társasozni. Kinézni egy éttermet, evés után kényelmesen kávézni egyet, majd leheveredni a parton. Sétálni egyet a sekély vízben, csak úgy, ruhában, mezítláb.
Valahogy így telt az első nap, nyugalomban, legalább is estig. Bár nem volt mibe elfáradni, húzott az ágy és úgy döntöttem, vízszintesbe teszem magam. Amikor pedig lecsukódott volna a szemem, felcsendültek az Aranypart hangszórói és egyszerre kezdett el üvölteni mindenki, aki a Plázsra ment bulizni. Magam is voltam ott pár éve, tudom, amikor a sztárfellépő megérkezik, a hangulat nem csak a szórakozóhelyen emelkedik meg, mint a szél, átsüvölt az egész városban.
Átfordultam a másik oldalamra. Most tényleg nem erre vágyom. Már csukódott volna le a szemem, erre jön egy ilyen. Próbálok nem foglalkozni vele. Nem hoztam füldugót magammal, de ha hoztam volna se használna sokat.
Ismerős az a rész a Tom és Jerryből amikor Jerry aludni próbál de Tom áthívja bulizni a barátait? A basszusra nekem is ritmikusan rengett a fejem. Ránéztem az órámra – már éjfél is elmúlt – és már pont elkezdtem volna bosszankodni, amikor realizáltam: még csak éjfél múlt?!
Hisz nyaralni vagyok itt! A Balatonon! És korán sem kell kelnem! Mikor. ha nem most? Fogtam hát egy törülközőt, a papucsom és egy behűtött italt. Lementem a partra. Leültem a fűbe. Csak hallgattam, ahogy hullámok csapkodása összemosódik a zenével, ujjongással, kiabálással, amit felém sodort az éjszaka. Ott aludtam el.
Leesett az állunk, Kecskemét utcáin bukkant fel ez a ritka Porsche – videón az élményautó!
Elképesztően dübörög a McDonald's, Bács-Kiskunban is dúl a hambiháború