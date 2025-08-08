Curtis és szerelme együtt vág neki az Ázsia Expressznek

A TV2 egyik legizgalmasabb kalandrealityje, az Ázsia Expressz ismét visszatér, és már most rengetegen izgatottan várják az új évadot. A friss hírek szerint az idei szereplőgárda egyik párosa Curtis és szerelme, Judit lesznek. A páros nem csak a kamerák előtt boldog – Curtis már el is jegyezte Juditot, és úgy tűnik, az esküvőjük is küszöbön áll, hiszen még ebben az évben szeretnének összeházasodni.

Az Ázsia Expresszeben a kapcsolatukat is próbára tehetik a szerelmesek

Forrás: Bors

Az Ázsia Expressz tartogat kihívásokat

Ez a verseny azonban minden lesz, csak nem romantikus kiruccanás. Ázsia legvadregényesebb tájain kell boldogulniuk, sokszor alig néhány forintnyi költőpénzzel, idegen nyelvi környezetben, segítség nélkül. Éhesen, álmosan, kimerülten, néha koszosan – nem éppen ideális randikörülmények, de pont ezért olyan kemény próba egy kapcsolatnak.

Én személy szerint, bár kecskeméti vagyok, ha sötétben kitennének a város közepén, nem biztos, hogy haza tudnék találni. Ezért is nézek fel ezekre a celebekre, akik vállalják a megmérettetést – bátorság, kalandvágy, vagy épp önismereti cél vezérli őket, az biztos, hogy nem hétköznapi feladatra vállalkoztak. Hogy Curtis és Judit vajon a kalandorok vagy az önmagukat próbára tevők csoportjába tartoznak, hamarosan kiderül. Egy biztos: türelem, kreativitás, együttműködés nélkül itt senki nem jut messzire. De talán épp ezek a közös kihívások erősítik meg igazán a kapcsolatukat.