Curtis és szerelme együtt vág neki az Ázsia Expressznek

Új évaddal tér vissza a TV2 népszerű műsora, ahol ezúttal Curtis és menyasszonya, Judit is ringbe szállnak. A szerelmesek nemcsak a tájékozódási képességüket, de a kapcsolatukat is próbára teszik majd az az Ázsia Expresszben.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 egyik legizgalmasabb kalandrealityje, az Ázsia Expressz ismét visszatér, és már most rengetegen izgatottan várják az új évadot. A friss hírek szerint az idei szereplőgárda egyik párosa Curtis és szerelme, Judit lesznek. A páros nem csak a kamerák előtt boldog – Curtis már el is jegyezte Juditot, és úgy tűnik, az esküvőjük is küszöbön áll, hiszen még ebben az évben szeretnének összeházasodni.

Curtis és menyasszonya, Judit is versenybe szállnak az Ázsia Expresszben
Az Ázsia Expresszeben a kapcsolatukat is próbára tehetik a szerelmesek
Forrás: Bors

Az Ázsia Expressz tartogat kihívásokat

Ez a verseny azonban minden lesz, csak nem romantikus kiruccanás. Ázsia legvadregényesebb tájain kell boldogulniuk, sokszor alig néhány forintnyi költőpénzzel, idegen nyelvi környezetben, segítség nélkül. Éhesen, álmosan, kimerülten, néha koszosan – nem éppen ideális randikörülmények, de pont ezért olyan kemény próba egy kapcsolatnak.

Én személy szerint, bár kecskeméti vagyok, ha sötétben kitennének a város közepén, nem biztos, hogy haza tudnék találni. Ezért is nézek fel ezekre a celebekre, akik vállalják a megmérettetést – bátorság, kalandvágy, vagy épp önismereti cél vezérli őket, az biztos, hogy nem hétköznapi feladatra vállalkoztak. Hogy Curtis és Judit vajon a kalandorok vagy az önmagukat próbára tevők csoportjába tartoznak, hamarosan kiderül. Egy biztos: türelem, kreativitás, együttműködés nélkül itt senki nem jut messzire. De talán épp ezek a közös kihívások erősítik meg igazán a kapcsolatukat.

 

 

