2 órája
Curtis és szerelme együtt vág neki az Ázsia Expressznek
Új évaddal tér vissza a TV2 népszerű műsora, ahol ezúttal Curtis és menyasszonya, Judit is ringbe szállnak. A szerelmesek nemcsak a tájékozódási képességüket, de a kapcsolatukat is próbára teszik majd az az Ázsia Expresszben.
A TV2 egyik legizgalmasabb kalandrealityje, az Ázsia Expressz ismét visszatér, és már most rengetegen izgatottan várják az új évadot. A friss hírek szerint az idei szereplőgárda egyik párosa Curtis és szerelme, Judit lesznek. A páros nem csak a kamerák előtt boldog – Curtis már el is jegyezte Juditot, és úgy tűnik, az esküvőjük is küszöbön áll, hiszen még ebben az évben szeretnének összeházasodni.
Az Ázsia Expressz tartogat kihívásokat
Ez a verseny azonban minden lesz, csak nem romantikus kiruccanás. Ázsia legvadregényesebb tájain kell boldogulniuk, sokszor alig néhány forintnyi költőpénzzel, idegen nyelvi környezetben, segítség nélkül. Éhesen, álmosan, kimerülten, néha koszosan – nem éppen ideális randikörülmények, de pont ezért olyan kemény próba egy kapcsolatnak.
Én személy szerint, bár kecskeméti vagyok, ha sötétben kitennének a város közepén, nem biztos, hogy haza tudnék találni. Ezért is nézek fel ezekre a celebekre, akik vállalják a megmérettetést – bátorság, kalandvágy, vagy épp önismereti cél vezérli őket, az biztos, hogy nem hétköznapi feladatra vállalkoztak. Hogy Curtis és Judit vajon a kalandorok vagy az önmagukat próbára tevők csoportjába tartoznak, hamarosan kiderül. Egy biztos: türelem, kreativitás, együttműködés nélkül itt senki nem jut messzire. De talán épp ezek a közös kihívások erősítik meg igazán a kapcsolatukat.
