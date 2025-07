Egymás után veszítettünk el két legendát, lezárult egy korszak

Az elmúlt napokban két igazán ikonikus személyiséget vesztett el a világ. Ozzy Osbourne és Hulk Hogan halálhíre mélyen megrendítette a rajongókat. Ozzy, a Black Sabbath legendás énekese, akinek dalait sokan ismerjük és szeretjük, mindig is a sötétség és a fény kettősségét hordozta magában. Munkássága generációkat kötött össze, és örökre belevésődött a szívünkbe. Hulk Hogan nemcsak a pankráció ikonja volt, hanem a filmvásznon is megmutatta egy másik oldalát. Biztos vagyok benne, hogy a zord külső mögött egy csupaszív ember rejtőzött. Mindketten különleges helyet foglaltak el a kultúrában, és haláluk nemcsak két nagy név elvesztését jelenti, hanem egy korszak lezárását is.

Hulk Hogan és Ozzy Osbourne halálhíre mélyen megrendítette a rajongókat

Forrás: Getty Images