Elstartolt az ötmagyaros idény

A legtöbben ellenérzéseket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Nem is tartja be mindenki, de nem is kötelező, ugyanis ez a ötmagyaros szabály egy ösztönzőrendszer része: amelyik csapat betartja, jelentős – 500 millió forint körüli – támogatásban részesül, amelyik viszont nem, az nem kapja meg a pénzt.

Az ötmagyaros szabály kapcsán a klubok döntöttek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az ötmagyaros szabály kapcsán a klubok dönthettek

Legalábbis ami az elmúlt hónapok átigazolási politikáját illeti. A csapatoknak ugyanis a rendkívül kevés idő alatt – ami a májusi döntés és a már előző hétvégén startoló új szezon között eltelt – úgy kellett gazdálkodniuk, hogy vagy megfelelnek ennek az ajánlásnak és inkább magyar játékosokra építve alakítják ki a keretüket, vagy nem.

Az első forduló tapasztalatai

Pénteken kezdetét vette a 2025/26-os idény: a nyitómeccsen az Újpest legyőzte a Diósgyőrt. Tette mindezt három magyarral, de ez nem is volt meglepetés – korábban közölték, nem fogják betartani a szabályt. A többi csapat megfelelt a szabályoknak, a címvédő FTC is. Érdekesség, hogy a másik csapat, amelyik még győzni tudott a nyitókörben (a többi meccsen döntetlen született), az a Puskás Akadémia volt – a felcsútiak kezdőjében „szabályszerűen” öt magyar állampolgár kapott helyett, ugyanis immáron az ukrán születésű Artem Favorov is rendelkezik magyar útlevéllel.

Azt gondolom, iránymutató ez a szabály, viszont vannak gyerekbetegségei. A legnagyobb aggályom vele kapcsolatban, hogy a csapatoknak kevés idő állt rendelkezésükre a keretüket ennek megfelelően kialakítani, és ez a játék rovására mehet.