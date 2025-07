Nincs többé strandruha az operában

Dress code-ot vezet be a milánói Scala, azaz szabályozza a nézők öltözetét. Az olasz operaház ettől a nyártól kezdve nem engedi be a nézőterére azokat, akik rövidnadrágban, ujjatlan felsőben, papucsban vagy strandruhában érkeznek. Egyet értek vele. A teátrum, a színházban dolgozó művészek és háttérben tevékenykedők nem keveset dolgoznak azért, hogy a közönség jól érezze magát. Megérdemlik a tiszteletet, amit ne csak a tapsban mérhessenek le. Régen nem is volt kérdés, aki színházba ment, megadta a módját öltözködésben is. A hangulat is emelkedettebb, ha elegáns viseletben adjuk át magunkat akár az opera, operett, vagy éppen a musical magával ragadó világának.

Dress code-ot vezet be a milánói Scala, azaz szabályozza a nézők öltözetét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció