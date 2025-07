Ne adjuk át az alkotás örömét a mesterséges intelligenciának!

A mesterséges intelligencia ma már képes zenét szerezni, képeket festeni, sőt, novellát is írhat. Tulajdonképpen szinte bármit létrehoz pillanatok alatt. Munkám során én is használom olykor, azonban sokszor érzem úgy, hogy a mesterséges intelligencia túl gyors nekem. Mire én összeszedem a gondolataimat, ő már kész szöveget gyárt. Az MI lehet hasznos társ, de csak akkor, ha nem veszi el az alkotás örömét és kihívását. A gondolkodás, a próbálkozás, a lassúság is része annak, amit alkotásnak hívunk, hiszen a kreativitás időt, vívódást és néha kudarcot is igényel, de éppen ettől emberi. A kreativitást nem lehet gépre bízni, ami igazán értékes, az belőlünk fakad.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció