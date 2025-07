Tárgyak helyett élmények

A selejtezés nemcsak fizikai munka, hanem nehéz lelki folyamat, hiszen ilyenkor olyan emléktárgyakról is dönteni kell, amik már rég feleslegessé váltak, de érzelmileg kötődünk hozzájuk.

A vakáció kitűnő lehetőség az emléktárgyak selejtezésére és a nagytakarításra is

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A nagytakarítás kihívásai: selejtezés és pakolás

Nyaralásokon vásárolt apró emléktárgyak, régi játékok, mesekönyvek, színezők, díszdobozok, megsárgult rajzok és megkopott fotók… mind ott porosodnak csendben a polcokon, a szekrények mélyén. Néha szinte elveszünk az emlékek tengerében: már nem is igazán emlékszünk rá, hogy honnan, kitől származnak? Ezek az apró kincsek egyszerre szívmelengetők és egyben nehéz csomagok is, mert eljön az a pillanat, amikor szembe kell néznünk a kérdéssel: mi maradjon, és mi az, amit el kell engedni?

Letisztult, légies otthon

Egy-egy ilyen nagytakarítás arra is rávilágít, hogy mennyi felesleges holmit halmoztunk fel az évek során. Jól emlékszem arra, amikor beköltöztünk a szinte üres házunkba. Épp csak annyi bútorral és használati tárggyal érkeztünk, ami épp elengedő volt ahhoz, hogy elkezdjük a közös életünket. És ha most körbenézek? Rengeteg tárgyat látok, amiket – ha ismét költözni kellene – nem biztos, hogy magammal vinnék. Ma már egyre inkább vágyom a letisztult, légies terekre, amelyekben a lélek is könnyebben lélegzik.

Anyagi javak helyett az élmények

Bár a mai fogyasztói világ folyamatosan vásárlásra csábít, én igyekszem ellenállni. Ahelyett, hogy újabb és újabb tárgyakat gyűjtenék, az élményekre, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolására szeretném helyezni a hangsúlyt. Mert végül csak ez számít igazán.