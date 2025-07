Kicsiknek szól, de nagy dolgokról mesél – új szerepben a divatikon baba

A cég már korábban is mutatott társadalmi érzékenységet – létezik Down-szindrómás Barbie is –, és az újabb lépés is ebbe a törekvésbe illeszkedik. Egy sokszínű világban élünk, és fontos, hogy a gyerekek már korán találkozzanak annak változatosságával. Az ilyen babák segíthetnek abban, hogy a másság ne furcsa, hanem természetes legyen. Egy cukorbeteg Barbie nem különc, hanem ugyanúgy játékra hív, mint bármelyik másik figura.

A cukorbeteg Barbie sokaknak nyújthat segítséget

Forrás: regiojatek.hu

Az új Barbie-figura két irányból is üzen: az egészséges gyerekeknek azt mondja, hogy létezik ilyen állapot, az érintetteknek pedig azt, hogy nincsenek egyedül. A hasonlóság ereje hatalmas, egy kisgyereknek, aki minden nap tűkkel, mérésekkel él, óriási megerősítés, ha látja, hogy a kedvenc babája is így él.

Szükség van a szülőkre

Fontos azonban, hogy ez ne csak egy újabb játékszer legyen a polcon. A hírportálunknak nyilatkozó pszichológus úgy fogalmazott: akkor lehet igazán építő ez a Barbie, ha beszélgetés, közös játék, tudatos értelmezés is kapcsolódik hozzá. A szülők, pedagógusok és szakemberek szerepe megkerülhetetlen, mert a játék önmagában nem nevel, de ha jól használjuk, fantasztikus eszköz lehet.

Ez a Barbie több mint baba. Lehetőség az empátia, a tudás és az elfogadás felé vezető úton.