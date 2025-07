Buborékokat fújtunk egymás jó kedvéért

Nem először szembesültem vele, hogy egy buborékfújóval könnyen sztárrá válhat az ember gyerektársaságban. Hétvégén ez az élményem új szintre lépett. Meglátogattuk unokaöcséméket, ahol több kisgyermek is volt éppen. Igazán különleges buborékfújót vittünk nekik, tényleg hatalmas buborékokat lehetett vele fújni, és ehhez az is elég volt, ha kinyitottuk az eszközt és megfújta a szél. Még mi, felnőttek is ámulva figyeltük azokat a gyönyörű, színes formákat, amiket a szél magasra röpített. Sokáig nem pukkadtak ki a levegőben, egészen lenyűgöző volt. Jó érzés, hogy egy ilyen egyszerű játékkal a család minden tagja képes kapcsolódni egymáshoz.

A buborék népszerű a gyerekek körében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció