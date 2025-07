Az eltűnt Agatha Christie-könyvek

Évek óta gyűjtöm Agatha Christie könyveit. Ha tehetem, mindig a régebbi kiadásokat vásárlom meg, ezért gyakran betérek az antikváriumba, hátha megtalálom valamelyik hiányzó kötetet. Úgy érzem, egyre nehezebb a dolgom, mert odáig jutottam, hogy most már csak a ritkább példányok hiányoznak. Elkezdtem az interneten is kutatni, és szerencsére találtam párat különböző antikváriumoknál is. Ilyenkor mindig elgondolkodok, hogy vajon hova tűntek a ritka könyvek? Lehet mindenki ennyire ragaszkodik hozzá? Remélem, hogy igen, és nem pedig a padlásokon tárolják a porban. Bízom benne, hogy egyszer teljes lesz a krimikirálynő-gyűjteményem.

Néhány újabb és régebbi kiadású Agatha Christie-könyv

Fotó: Várkonyi Rozália