A világbajnokság nem álom, hanem cél mostantól

Azt már lehetett sejteni, hogy a következő évekre drasztikus változásokat vezet be az MLSZ, ezek részben meg is valósultak. Az NB I. létszáma 12 csapatos marad, az NB II.-ben is 16 gárda küzdhet majd a feljutásért, ráadásul továbbra is jó esélyekkel, hiszen a sokszor belengetett osztályozót nem szavazták meg, így továbbra is az első kettő válthat osztályt.

Az MLSZ éves, rendes közgyűlése a telki Globall Football Park & Sporthotelben

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Csányi Sándor 15 év munkájáét értékelte, ebből pedig kitűnt, hogy szigorúbb megkötésekkel avatkoznak be a klubok munkájába. Az NB II.-ben alapesetben eddig is csak magyar játékosok szerepelhettek, de mostantól az NB I.-ben is csak akkor jár a központi támogatás, ha legalább 5 magyar – abból egy U21-es fiatal – pályán lesz a meccseken.

A magyar futball szerelmesei közel 40 éve vágynak arra, hogy újra világbajnokságon lássák a nemzeti csapatot, ami most már nem álom, hanem cél a szövetség elnökének kijelentése szerint. Ehhez nagyon kell az is, hogy még több játékos kerüljön és állja meg a helyét a topligákban, amihez az MLSZ új iránymutatásaival próbál hozzáhárulni, no meg azzal, hogy Marco Rossi kapitány 2030-ig szerződést hosszabbított.

Hogy sikerülhet-e? Bár a KTE kiesésére egyre nagyobb az esély, azt nem lehet elvenni a klubtól, hogy munkával fel lehet építeni magyar játékosokat, jó példa erre Nikitscher Tamás, Szalai Gábor vagy éppen Szűcs Kornél is. A szándék a szövetség részéről adott, most már a klubokon a sor.