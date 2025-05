Meneteltünk, mintha a világ urai lennénk

Május 1-je gyerekként különleges volt számomra. A céges felvonulásokon lufit szorongattam, virslit ettem, körhintáztam, és boldogan sétáltam szüleimmel a cégek neveit hirdető táblák alatt. Meneteltünk, mintha mi lennénk a világ urai. Manapság a virsli, a sör és a lufi maradt, de a menetelést felváltották a koncertek. Az emberek most is szeretik, hiszen azt kapják, amire vágynak. A ballószögi majálissal egybekötött kakasfőző fesztiválon is a gyerekek ették a vattacukrot, családok és baráti társaságok együtt főztek. És persze, volt zene és májusfa is. A lényeg nem változott, csak a forma. A lényeg, hogy együtt legyünk, és jól érezzük magunkat.

Városligeti körút, majális (1985)

Fotó: Fortepan / MHSZ