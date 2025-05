Sokak kedvenc napja közeleg, féláron vehetjük a finomságokat

Egy nap múlva lesz a magyar fagylalt napja. A május 8-i dátumot is az alapján választották ki, hogy a számok egy fagyit szimbolizáljanak. Május mint V, azaz egy tölcsér. A 8 pedig elfektetve két gombóc fagyi. Tetszik a kreativitás. Szerintem sokan várják ezt a napot, hiszen az országos kezdeményezés keretében idén is néhány fajta fagyit féláron adnak a csatlakozott fagyizókban. Szerencsére megyénkben is lesz erre hat hely, köztük Kecskeméten három. Én már fel is mértem a terepet, jónak ígérkezik. A hűvös időben a fagyi bizonyára nem fog idő előtt elolvadni, talán csak mi, fogyasztók olvadozunk majd, látva a sokféle ínycsiklandó finomságot.

A magyar fagylalt napján féláron vásárolhatjuk meg a finomságot

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció