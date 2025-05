A kullancs veszélyt jelent a kertekben is

A puli kutya vastag bundájában nehéz észrevenni a parazitát, csak arra lettünk figyelmesek, hogy szokásával ellentétben nem jött üdvözölni bennünket, amikor hazaértünk, helyette az udvarban parkoló kocsi alá bújva keservesen nyüszített. Egyértelműen a tudtunkra adta, hogy valami baj van. Azonnal hívtuk az állatorvost, aki szerencsére rövid időn belül jött és megállapította a diagnózist: babéziózis. Három szurit is kapott Csipesz, aki azóta már jól van, ismét a régi, vidám házőrző.

A jó öreg puli kutyát egy fertőzött kullancs csípte meg a napokban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Történetünket azért osztom meg olvasóinkkal is, mert mi sem gondoltuk volna, hogy a kertünkben is előfordulhatnak kullancsok, akár fertőzőek is, ezért jobb az óvatosság. Elővigyázatosnak kell lenni, ami azt jelenti, hogy magunkat és az állatainkat is védeni kell a kullancsoktól, amelyek többféle kórokozót terjesztenek és súlyos betegségeket okozhatnak embernek és állatnak egyaránt.

A kullancsok főként dús növényzetű, ligetes, bokros területeken fordulnak elő, de mint a mi esetünk is bizonyítja, már a kertekben is jelen vannak.

A védekezés része a kullancsriasztó készítmények használata, a rendszeres kullancsellenőrzés és a kullancsok szakszerű eltávolítása. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kullancsot semmiképpen sem szabad csipesszel vagy körömmel eltávolítani, mert ilyenkor a kullancs fertőző nyálat juttathat a sebbe. Csak speciális kullancseltávolító kanállal vagy eszközzel szabad eltávolítani azokat.

A kullancsok esetében is igaz a mondás: jobb félni, mint megijedni!