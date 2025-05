Féláras fagyi kontra önfegyelem

Azt mondják, a tökéletes alak a kitartás és az önfegyelem eredménye. Hát, nálam az önfegyelem ott bukik el, ahol az édesség kezdődik. Pedig próbálkozom. Reggel még magabiztosan nyújtok, sőt, talán még egy jógavideót is elindítok. De aztán jön a csapás: féláron van a fagyi. Féláron! Hogyan is mondhatnék nemet? Valójában nem is vágyom tökéletes alakra. Csak egy kicsit jobbra. Hogy ne csak a kanapén ülve legyek fitneszmodell. És igen, tudom, tudnék figyelni az étkezésre, a sportra– és néha meg is teszem. De amikor a csoki rám kacsint a szekrényből, vagy az akciós fagyi rám mosolyog a pultból, hogyan is állhatnék ellen?

Fotó: MW-archív